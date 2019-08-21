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Espreso.tvОбществоВместо алгоритмов: Facebook ищет редакторов для новостного раздела

Вместо алгоритмов: Facebook ищет редакторов для новостного раздела

Компания Facebook создает новый новостной раздел News Tab, которым будут заниматься реальные люди, а не алгоритмы

Об этом пишет The New York Times.

Facebook долгое время полагался на алгоритмы, чтобы выбирать новости для своих пользователей.

Теперь социальная сеть также хочет полагаться на другое для решения той же задачи: на людей.

В частности, Facebook планирует нанять команду редакторов для работы над новым разделом в мобильном приложении компании News Tab.

Журналисты помогут курировать News Tab, который будет освещать самые последние и актуальные истории для читателей.

 

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