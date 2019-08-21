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Espreso.tvОбществоВласти Киева запретили уничтожать старинную огражду на Байковом кладбище в Киеве

Власти Киева запретили уничтожать старинную огражду на Байковом кладбище в Киеве

В Киевской горгосадминистрации запретили коммунальной ритуальной службе разбирать старую кирпичную ограду Байкового кладбища или проводить любые другие работы, противоречащие Закону "Об охране культурного наследия"

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Кроме того, ритуальную службу обязали в течение 10 дней предоставить на рассмотрение научно-проектную документацию на проведение реставрации и замены части ограждения.

"Комплекс Байковое кладбище имеет статус памятника национального значения. Ограда является только что выявленным объектом культурного наследия. Департаментом подготовлено соответствующее предписание о запрете работ с ограждением к предоставлению на рассмотрение научно-проектной документации в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Кроме того, Департамент обратился в Министерство культуры с просьбой обследовать объект.

Чиновники отметили, что состояние стены Байкового кладбища сейчас действительно критическое.

"Раньше она была декоративной, а сегодня, по факту, превратилась в подпорную, хотя и не имеет соответствующих технических характеристик. Однако любые работы со стеной, даже при условии, что она и не является памятником, должны проводиться после разъяснения обществу и с соблюдением норм закона", - сказал советник киевского городского головы Владимир Бондаренко.

Он добавил, что необходимо провести консультации со специалистами и общественностью для окончательного решения этого вопроса.

 

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