Ветераны АТО и семьи погибших получат 5,3 млн помощи, - Кабмин

21 августа, 2019, 16:29

Кабинет министров принял распоряжение выделить 5,3 млн гривен для выплаты одноразовой денежной помощи семьям двух погибших и шести лицам с инвалидностью, которые принимали участие в антитеррористической операции

Об этом сообщает Укринформ.

"В соответствии с решениями (от 20.06.2019), принятыми Межведомственной комиссией по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий и выплаты единовременной денежной помощи (далее - Межведомственная комиссия), образованной при Государственной службе Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции, необходимо предоставить одноразовую денежную помощь членам семей 2 погибших (умерших) лиц и 6 лицам с инвалидностью, связанным с участием в антитеррористической операции", - говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно распоряжению, Минсоцполитики выделено 5 млн 378 тыс. 300 гривен средств из резервного фонда государственного бюджета для предоставления единовременной денежной помощи членам семей 2 человек, погибших во время участия в антитеррористической операции, и 6 лицам, которые стали лицами с инвалидностью во время участия в указанной операции.

По расчетам Минсоцполитики, членам семей 2 человек, погибших (умерших) выделят 2 млн 355 тыс. гривен; 6 лицам, получившим инвалидность - 3 млн 023,3 тыс. гривен (4 лицам (II группа) - 2 млн 142,3 тыс. гривен и 2 лицам (III группа) - 881 тыс. гривен).