Ведущие грузинского канала "Рустави 2" сорвали выпуск новостей заявлением об увольнении

21 августа, 2019, 08:22

Главный информационный выпуск телекомпании "Рустави 2" во вторник вечером был прерван заявлениями об увольнении в прямом эфире его ведущих Дианы Джоджуа и Михаила Сесиашвили

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"В течение всего этого времени мы были, кризис был и компромиссный тон, но у нас была территория свободы. Сегодня ее на" Рустави 2 "нет, поэтому мы идем с телеканала и продолжим борьбу за свободу. Встретимся в другом пространстве и на другом канале" , - говорилось в заявлении.

После этого заявления ведущих информационный выпуск "Курьер" был прерван. Несколько часов назад новый генеральный директор "Рустави 2" Паата Салия сообщил на брифинге об увольнении нескольких ведущих журналистов телекомпании.