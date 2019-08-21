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Espreso.tvОбществоВедущие грузинского канала "Рустави 2" сорвали выпуск новостей заявлением об увольнении

Ведущие грузинского канала "Рустави 2" сорвали выпуск новостей заявлением об увольнении

Главный информационный выпуск телекомпании "Рустави 2" во вторник вечером был прерван заявлениями об увольнении в прямом эфире его ведущих Дианы Джоджуа и Михаила Сесиашвили

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"В течение всего этого времени мы были, кризис был и компромиссный тон, но у нас была территория свободы. Сегодня ее на" Рустави 2 "нет, поэтому мы идем с телеканала и продолжим борьбу за свободу. Встретимся в другом пространстве и на другом канале" , - говорилось в заявлении.

После этого заявления ведущих информационный выпуск "Курьер" был прерван. Несколько часов назад новый генеральный директор "Рустави 2" Паата Салия сообщил на брифинге об увольнении нескольких ведущих журналистов телекомпании.

  • Напомним, телеведущий "Рустави 2" Георгий Габуния выругался в адрес Путина в прямом эфире 7 июля. Его действия осудили президент и премьер-министр Грузии Саломе Зурабишвили и Мамука Бахтадзе.
  • Недавно новое руководство грузинского канала "Рустави 2" уволило журналиста Габуния , который обругал Путина. Против журналиста Георгия Габуния также подадут судебный иск за нанесенный финансовые убытки телекомпании.
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