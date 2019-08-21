Ведущие грузинского канала "Рустави 2" сорвали выпуск новостей заявлением об увольнении
21 августа, 2019, 08:22
Главный информационный выпуск телекомпании "Рустави 2" во вторник вечером был прерван заявлениями об увольнении в прямом эфире его ведущих Дианы Джоджуа и Михаила Сесиашвили
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
"В течение всего этого времени мы были, кризис был и компромиссный тон, но у нас была территория свободы. Сегодня ее на" Рустави 2 "нет, поэтому мы идем с телеканала и продолжим борьбу за свободу. Встретимся в другом пространстве и на другом канале" , - говорилось в заявлении.
После этого заявления ведущих информационный выпуск "Курьер" был прерван. Несколько часов назад новый генеральный директор "Рустави 2" Паата Салия сообщил на брифинге об увольнении нескольких ведущих журналистов телекомпании.
- Напомним, телеведущий "Рустави 2" Георгий Габуния выругался в адрес Путина в прямом эфире 7 июля. Его действия осудили президент и премьер-министр Грузии Саломе Зурабишвили и Мамука Бахтадзе.
- Недавно новое руководство грузинского канала "Рустави 2" уволило журналиста Габуния , который обругал Путина. Против журналиста Георгия Габуния также подадут судебный иск за нанесенный финансовые убытки телекомпании.
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