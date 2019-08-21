В Швеции объявили в розыск двух украинцев из-за убийства
21 августа, 2019, 07:53
Полиция Швеции объявила в розыск двух граждан Украины по делу об убийстве
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание expressen.se .
Известно, что 47-летний Александр Трайдук и 48-летний Ярослав Лаврина, подозреваемых в убийстве 70-летнего Герт-Инге Бертинссона и похищении его авто в городе Маркарид (Markaryd) на юге Швеции.
Александра Трайдука также подозревают в попытке мошенничества с банковскими картами.
Последний раз украинский отследили 5 августа в Стокгольме. Камера видеонаблюдения зафиксировала их при попытке снять деньги с банковской карточки убитого.
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