В Швеции мужчину укусил крокодил Фиделя Кастро

21 августа, 2019, 21:00

В Стокгольме пожилого мужчину укусил за руку крокодил, который ранее принадлежал кубинскому лидеру Фиделю Кастро

Об этом сообщает BBC.

Мужчина около 70 лет пришел на "вечеринку с раками" в аквариуме музея Скансен. Он положил руку не на ту сторону защитного стекла и это позволило крокодилу схватить его.

По данным издания, мужчине останавливали кровь салфетками до приезда скорой помощи, которая госпитализировала его. О состоянии пострадавшего не сообщается.

В аквариуме находятся два крокодила, которых Фидель Кастро подарил советскому космонавту Владимиру Шаталову в 1978 году. Когда они выросли, тот передал их в Московский зоопарк. А в 1981 году крокодилов подарили стокгольмскому музею под открытым небом, потому что у него было больше возможностей за ними ухаживать.

Владелец аквариума Хонас Вальстрём заявил, что администрация осмотрит вольер и внесет коррективы, чтобы подобные случаи не повторились. По его словам, крокодилы живут в аквариуме почти 40 лет и никогда ни на кого не нападали.