В сельских клубах на Днепропетровщине открыли "Школу благородных людей"
Сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.
Занятия проходят в сельских клубах Троицкого и Приволчанского.
Детей приучают к самостоятельной жизни. В частности, вместе с педагогами они разрабатывают меню блюд, после идут в маркет за продуктами. Таким образом учатся формировать семейный бюджет, а еще - готовить бутерброды, салаты, борщ.
Эксперт по красоте учит девушек уходу за волосами, проводит занятия по созданию современных причесок. С подростками общаются медики и психологи.
Для взрослых - различные родительские тренинги и занятия по арттерапии.
Отмечается, что уже запланированы семейные "культпоходы" в кино, театр и цирк, а также посещение агропромышленного комплекса, где дети попадут на жатву и смогут попробовать себя в роли комбайнеров.
"Школа благородных людей" будет работать до конца сентября.
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