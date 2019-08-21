В сельских клубах на Днепропетровщине открыли "Школу благородных людей"

21 августа, 2019, 14:44

В Троицкой ОТГ заработала "Школа благородных людей" для маленьких жителей общины и их родителей

Сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Занятия проходят в сельских клубах Троицкого и Приволчанского.

Детей приучают к самостоятельной жизни. В частности, вместе с педагогами они разрабатывают меню блюд, после идут в маркет за продуктами. Таким образом учатся формировать семейный бюджет, а еще - готовить бутерброды, салаты, борщ.

Эксперт по красоте учит девушек уходу за волосами, проводит занятия по созданию современных причесок. С подростками общаются медики и психологи.

Для взрослых - различные родительские тренинги и занятия по арттерапии.

Отмечается, что уже запланированы семейные "культпоходы" в кино, театр и цирк, а также посещение агропромышленного комплекса, где дети попадут на жатву и смогут попробовать себя в роли комбайнеров.

"Школа благородных людей" будет работать до конца сентября.