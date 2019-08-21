В Польше работает полмиллиона украинцев, - соцстрахование

21 августа, 2019, 21:39

Украинцы составляют 75% трудовых мигрантов, которые официально работают на территории Польши

Об этом сообщает "Польское радио".

Согласно данным Заведения социального страхования (ZUS), в Польше увеличилось количество официальных трудовых мигрантов. При этом отмечается, что среди 644 тыс. тех, кто легально работает на территории страны, 483 тыс. являются украинском.

"Конечно, большинство являются гражданами Украины. Следующая национальная группа уже более чем в десять раз меньше. Мы говорим о гражданах Беларуси, которые в пределах 38 тыс. Далее следуют грузины - примерно 9,5 тыс., А затем граждане Молдовы и России - более 8 тыс.", - сообщил глава ZUS Войцех Андрусевич.

"Отрасли, которые больше всего нуждаются в украинских работниках - промышленная, строительная и транспортно-логистическая", - добавляет эксперт по рынку труда Анджей Кубисяк.