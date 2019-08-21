В поезде "Мариуполь - Львов" из-за жары в вагоне в +34 сняли окна
21 августа, 2019, 19:12
В вагоне №7 поезда "Мариуполь - Львов" открывались всего 3 окна в коридоре
Об этом в Facebook сообщил пассажир поезда Александр Малкин.
Отмечается, что пассажиры поезда устроили "бунт", звонили на горячие линии Укрзализныци и угрожали остановить поезд.
"После этого к нам пришел начальник поезда с вопросом: "А что вас не устраивает? Мы так уже больше недели, претензий не было, только окно выломали одно", - рассказал Малкин.
Пассажир добавил, что позже пришел механик и еще один проводник и они решили вынуть все окна, которые были в коридоре.
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