В поезде "Мариуполь - Львов" из-за жары в вагоне в +34 сняли окна

21 августа, 2019, 19:12

В вагоне №7 поезда "Мариуполь - Львов" открывались всего 3 окна в коридоре

Об этом в Facebook сообщил пассажир поезда Александр Малкин.

Отмечается, что пассажиры поезда устроили "бунт", звонили на горячие линии Укрзализныци и угрожали остановить поезд.

"После этого к нам пришел начальник поезда с вопросом: "А что вас не устраивает? Мы так уже больше недели, претензий не было, только окно выломали одно", - рассказал Малкин.

Пассажир добавил, что позже пришел механик и еще один проводник и они решили вынуть все окна, которые были в коридоре.