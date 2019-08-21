В Китае родился первый клонированный котенок по имени Чесночок. Видео
Об этом сообщает издание Global Times.
"21 июля 2019 года, через 66 дней после того, как клонированный эмбрион передали суррогатной матери на свет появился котенок Чесночок (Garlic)", - говорится в сообщении.
Предыдущий домашний любимец хозяина Хуана Ю умер от болезни и он решил его вернуть.
"Я решил клонировать его, ведь он был особенным и абсолютно незабываемым", пояснил мужчина.
Главный научный сотрудник Sinogene Biotechnology Company Лай Лянсюе рассказал, что Garlic и "кот-оригинал" выглядят идентично. Однако, характер животного повторить невозможно.
Кроме того, он добавил, что продолжительность жизни клонированного кота, такая же, как и у обычных животных.
Отмечается, что компания рассматривает возможность использования искусственного интеллекта, чтобы сохранить клонированных животных воспоминания и черты характера.
В дополнение, в Sinogene Biotechnology Company также рассуждают о клонировании животных, находящихся на грани исчезновения.
Отметим, что несколько человек уже забронировали услугу клонирования в случае смерти своих любимцев. Это будет стоить примерно 35,4 тысячи долларов.
Взрослый "кот-оригинал" (слева) и клонированный котенок (справа)
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