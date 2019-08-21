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Espreso.tvОбществоВ Китае родился первый клонированный котенок по имени Чесночок. Видео

В Китае родился первый клонированный котенок по имени Чесночок. Видео


фото: http://www.globaltimes.cn/ ; 24tv.ua
Китайская компания Sinogene Biotechnology Company запустила услугу по клонированию домашних животных. 21 августа родился первый в стране клонированный котенок

Об этом сообщает издание Global Times.

"21 июля 2019 года, через 66 дней после того, как клонированный эмбрион передали суррогатной матери на свет появился котенок Чесночок (Garlic)", - говорится в сообщении.

Предыдущий домашний любимец хозяина Хуана Ю умер от болезни и он решил его вернуть.

"Я решил клонировать его, ведь он был особенным и абсолютно незабываемым", пояснил мужчина.

Главный научный сотрудник Sinogene Biotechnology Company Лай Лянсюе рассказал, что Garlic и "кот-оригинал" выглядят идентично. Однако, характер животного повторить невозможно.

Кроме того, он добавил, что продолжительность жизни клонированного кота, такая же, как и у обычных животных.

Отмечается, что компания рассматривает возможность использования искусственного интеллекта, чтобы сохранить клонированных животных воспоминания и черты характера.

В дополнение, в Sinogene Biotechnology Company также рассуждают о клонировании животных, находящихся на грани исчезновения.

Отметим, что несколько человек уже забронировали услугу клонирования в случае смерти своих любимцев. Это будет стоить примерно 35,4 тысячи долларов.

Взрослый "кот-оригинал" (слева) и клонированный котенок (справа)

 

 

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