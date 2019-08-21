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Espreso.tvОбществоВ херсонском аэропорту задержали российского наркодельца

В херсонском аэропорту задержали российского наркодельца

В аэропорту "Херсон" пограничники схватили россиянина, которого разыскивают правоохранительные органы Бельгии за торговлю наркотиками

Об этом сообщил помощник начальника Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов, передает Укринформ.

"Сегодня в пункте пропуска для авиационного сообщения "Херсон" при оформлении авиарейса "Херсон-Стамбул" пограничники обнаружили гражданина Российской Федерации, который в соответствии с базой данных Интерпола находится в международном розыске", - сообщил Шевцов.

Пограничники задержали наркодельца и в установленном порядке передали представителям Национальной полиции.

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