В херсонском аэропорту задержали российского наркодельца
21 августа, 2019, 15:51
В аэропорту "Херсон" пограничники схватили россиянина, которого разыскивают правоохранительные органы Бельгии за торговлю наркотиками
Об этом сообщил помощник начальника Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов, передает Укринформ.
"Сегодня в пункте пропуска для авиационного сообщения "Херсон" при оформлении авиарейса "Херсон-Стамбул" пограничники обнаружили гражданина Российской Федерации, который в соответствии с базой данных Интерпола находится в международном розыске", - сообщил Шевцов.
Пограничники задержали наркодельца и в установленном порядке передали представителям Национальной полиции.
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