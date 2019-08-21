В Германии будут судить россиянина, который поставил в РФ военных товаров на миллионы евро

21 августа, 2019, 17:00

Немецкие правоохранители предъявили обвинения россиянину Владимиру Д., который незаконно вывозил в РФ товары военного назначения

Как сообщили в Генеральной прокуратуре Германии, ему инкриминируют нарушение эмбарго Евросоюза, введенное в отношении России после ее агрессии против Украины.

По данным следствия, речь идет о поставках продукции на общую сумму в 1,8 млн евро, которая может применяться в авиакосмической отрасли.

В частности, россиянин вывозил в РФ горячие изостатические прессы, а также декарбонан, который используется в ракетном топливе и взрывчатке.