В Германии будут судить россиянина, который поставил в РФ военных товаров на миллионы евро
21 августа, 2019, 17:00
Немецкие правоохранители предъявили обвинения россиянину Владимиру Д., который незаконно вывозил в РФ товары военного назначения
Как сообщили в Генеральной прокуратуре Германии, ему инкриминируют нарушение эмбарго Евросоюза, введенное в отношении России после ее агрессии против Украины.
По данным следствия, речь идет о поставках продукции на общую сумму в 1,8 млн евро, которая может применяться в авиакосмической отрасли.
В частности, россиянин вывозил в РФ горячие изостатические прессы, а также декарбонан, который используется в ракетном топливе и взрывчатке.
Читайте также
-
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
Читайте также
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики