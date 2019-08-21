//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Германии будут судить россиянина, который поставил в РФ военных товаров на миллионы евро

В Германии будут судить россиянина, который поставил в РФ военных товаров на миллионы евро

Немецкие правоохранители предъявили обвинения россиянину Владимиру Д., который незаконно вывозил в РФ товары военного назначения

Как сообщили в Генеральной прокуратуре Германии, ему инкриминируют нарушение эмбарго Евросоюза, введенное в отношении России после ее агрессии против Украины.

По данным следствия, речь идет о поставках продукции на общую сумму в 1,8 млн евро, которая может применяться в авиакосмической отрасли.

В частности, россиянин вывозил в РФ горячие изостатические прессы, а также декарбонан, который используется в ракетном топливе и взрывчатке.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

21 августа, 2019 среда

больше новостей

21 августа, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать