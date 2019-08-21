В Америке 5-летний мальчик работает полицейским
21 августа, 2019, 22:50
Полицейские подарили мальчику машинку и полицейский значок, с тех пор Джек Эллисон пристально следит за порядком и стал настоящей звездой
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Однажды преступники обидели мальчика: украли из родительского гаража его любимую игрушку-машинку. Слезы Джека тронули полицейских, которые оформляли заявление о краже, поэтому на следующий день они подарили ему машинку и даже полицейский значок.
С тех пор, мальчик каждый день объезжает на своей машине все окрестные улицы. Кроме того, благодаря ему уже удалось спасти несколько кошек, быстро устранить утечку и починить оборванные провода.
Самый маленький патрульный Соединенных Штатов умело выполняет свои обязанности и всегда готов прийти на помощь, а если сам не сможет, зовет старших на помощь.
Читайте также
-
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
Читайте также
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики