В Америке 5-летний мальчик работает полицейским

21 августа, 2019, 22:50

Полицейские подарили мальчику машинку и полицейский значок, с тех пор Джек Эллисон пристально следит за порядком и стал настоящей звездой

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Однажды преступники обидели мальчика: украли из родительского гаража его любимую игрушку-машинку. Слезы Джека тронули полицейских, которые оформляли заявление о краже, поэтому на следующий день они подарили ему машинку и даже полицейский значок.

С тех пор, мальчик каждый день объезжает на своей машине все окрестные улицы. Кроме того, благодаря ему уже удалось спасти несколько кошек, быстро устранить утечку и починить оборванные провода.

Самый маленький патрульный Соединенных Штатов умело выполняет свои обязанности и всегда готов прийти на помощь, а если сам не сможет, зовет старших на помощь.