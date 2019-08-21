В 2020 году средняя зарплата в Украине может дорасти до $ 540, - Гройсман

21 августа, 2019, 12:59

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что в 2020 году средняя заработная плата будет составлять 540 долларов

Об этом Гройсман заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV .

По его словам, с апреля 2016 года минимальная зарплата выросла втрое - до 4173 грн или до $ 150. Детенизация позволила увеличить среднюю зарплату вдвое. Так же вдвое выросла пенсия.

"Мы считаем, что минимальная заработная плата должна быть около 5500 грн", - говорит премьер.

"А в следующем году средняя заработная плата будет составлять 540 долларов. А уже в следующем (2021 - Эспрессо) - она может достичь 620 долларов ", - пояснил Гройсман.

"То есть, цель должна быть следующая: чтобы средняя заработная плата в стране в следующем году была не менее 540 долларов", - подчеркнул он.

Сейчас средняя официальная зарплата в Украине, по словам Гройсмана, составляет 407 долларов.