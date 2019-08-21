Укрзализныця обустроила вокзалы бесплатными розетками
21 августа, 2019, 18:04
В Укрзализныце напомнили, что заряжать гаджеты на вокзалах и в поездах можно совершенно бесплатно
Об этом сообщает Укрзализныця в Facebook.
Кроме того, Укрзализныця напомнила, что такое решение было принято еще в 2017 году.
В дополнение, планируется обустроить железнодорожные вокзалы розетками с USB портами.
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