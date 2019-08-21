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Espreso.tvОбществоУкрзализныця обустроила вокзалы бесплатными розетками

Укрзализныця обустроила вокзалы бесплатными розетками

В Укрзализныце напомнили, что заряжать гаджеты на вокзалах и в поездах можно совершенно бесплатно

Об этом сообщает Укрзализныця в Facebook.

Кроме того, Укрзализныця напомнила, что такое решение было принято еще в 2017 году.

В дополнение, планируется обустроить железнодорожные вокзалы розетками с USB портами.

 

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