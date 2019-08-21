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Espreso.tvОбществоУкравтодор создал онлайн ресурс для отслеживания ремонта дорог

Укравтодор создал онлайн ресурс для отслеживания ремонта дорог

Укравтодор создал онлайн ресурс для отслеживания ремонтных работ и состояния проезда

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора в Facebook.

Как сообщалось ранее, Укравтодор начал создание интерактивной карты автомобильных дорог Украины.

На этой карте воспроизведена оперативная, актуальная и достоверная информация о выполненных за последние несколько лет и текущих ремонтах.

Теперь одним прикосновением к карте, удобным способом каждый пользователь сможет спланировать поездку и получить подробную информацию о виде ремонта и сроках его выполнения. Будет присутствовать также информация о прозрачности выполнения дорожных работ. Мы рады сообщить, что на сегодня интерактивная карта технически готова к функционированию, Сейчас она активно наполняется информацией, которая проходит проверку", - рассказали в Укравтодоре.

 

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