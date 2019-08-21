Три украинские теннисистки примут участие на турнире в Пекине

21 августа, 2019, 19:35

В заявке WTA Premier Mandatory присутствуют Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Леся Цуренко

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В списке теннисисток на турнире WTA Premier Mandatory, который состоится с 28 сентября по 6 октября в Пекине присутствуют сразу три украинки: Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Леся Цуренко.

По состоянию на 21 августа, Свитолина находится на 5-й позиции в рейтинге WTA, Ястремская - на тридцать третьей и Цуренко на 40-й строчке.