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Espreso.tvСпортТри украинские теннисистки примут участие на турнире в Пекине

Три украинские теннисистки примут участие на турнире в Пекине


фото: facebook
В заявке WTA Premier Mandatory присутствуют Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Леся Цуренко

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В списке теннисисток на турнире WTA Premier Mandatory, который состоится с 28 сентября по 6 октября в Пекине присутствуют сразу три украинки: Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Леся Цуренко.

По состоянию на 21 августа, Свитолина находится на 5-й позиции в рейтинге WTA, Ястремская - на тридцать третьей и Цуренко на 40-й строчке.

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