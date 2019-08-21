Сутки на фронте: оккупанты не прекращают обстрелы, ранен боец ООС

21 августа, 2019, 07:27

Во вторник, 20 августа, российские наемники на Донбассе 7 раз обстреляли украинские позиции

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы обстреляли украинские позиции у Талаковка из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку Красногоровки - с автоматических гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Старогнатовка - с станковой противотанкового гранатомета, в Богдановкой - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, наряду с Гнутово - с ручного противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики обстреляли Объединенные силы у Южного из ручных противотанковых гранатометов, неподалеку Луганского - из гранатометов различных систем.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение.

С начала суток 21 августа зафиксировано 2 враждебные обстрелы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи Новомихайловки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Водяного - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия.