Сутки на фронте: оккупанты не прекращают обстрелы, ранен боец ООС
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы обстреляли украинские позиции у Талаковка из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку Красногоровки - с автоматических гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Старогнатовка - с станковой противотанкового гранатомета, в Богдановкой - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, наряду с Гнутово - с ручного противотанкового гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики обстреляли Объединенные силы у Южного из ручных противотанковых гранатометов, неподалеку Луганского - из гранатометов различных систем.
В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение.
С начала суток 21 августа зафиксировано 2 враждебные обстрелы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи Новомихайловки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Водяного - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Читайте также
-
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
Читайте также
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики