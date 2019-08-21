Сутки на фронте: боевики били по ВСУ из крупнокалиберных пулеметов
21 августа, 2019, 20:26
Враг обстреливал позиции подразделений сил ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций ООС:
- неподалеку Новомихайловки из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Водяного из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
- дважды неподалеку Старогнатовки из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вражеского огня по позициям ООС не было.
20 августа один украинский военнослужащий получил ранение.
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