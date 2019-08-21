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Espreso.tvОбществоСутки на фронте: боевики били по ВСУ из крупнокалиберных пулеметов

Сутки на фронте: боевики били по ВСУ из крупнокалиберных пулеметов

Враг обстреливал позиции подразделений сил ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций ООС:

  • неподалеку Новомихайловки из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи Водяного из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
  • дважды неподалеку Старогнатовки из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вражеского огня по позициям ООС не было.

20 августа один украинский военнослужащий получил ранение.

 

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