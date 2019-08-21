Суд обязал НАБУ открыть дела против Порошенко и Климкин
21 августа, 2019, 11:02
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) внести в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) сведения об уголовных правонарушениях пятого президента Украины Петра Порошенко и министра иностранных дел страны Павла Климкина
Об этом говорится в решении суда от 15 августа 2019 года, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.
Согласно решению суда, НАБУ должен внести сведения в реестр не позднее 24 часов после получения копии постановления.
В документе указывается, что заявитель подал в НАБУ заявление о совершенных Порошенко и Климкиным уголовных правонарушений по статье 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).
Вместе с тем, в решении суда не уточняется, в чем конкретно заключались преступления Порошенко и Климкина.
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