США займутся разработкой космических ядерных систем

21 августа, 2019, 16:17

Президент США Дональд Трамп распорядился начать разработку ядерных систем для доставки ракет и космических аппаратов в космос

Меморандум с подписью президента Трампа опубликован на сайте Белого дома.

По замыслу авторов меморандума, ядерные системы включают в себя радиоизотопные энергосистемы, радиоизотопные термоэлектрические генераторы, радиоизотопные нагреватели, и реакторы, используемые для тяги.

"Возможность безопасно и устойчиво использовать космические ядерные системы жизненно важна для поддержания и развития господства США и стратегического лидерства в космосе", - говорится в документе.

NASA дается 180 дней на создание Межведомственного совета по ядерной безопасности, которая займется вопросами безопасности при использовании ядерных систем в космосе.