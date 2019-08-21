США займутся разработкой космических ядерных систем
21 августа, 2019, 16:17
Президент США Дональд Трамп распорядился начать разработку ядерных систем для доставки ракет и космических аппаратов в космос
Меморандум с подписью президента Трампа опубликован на сайте Белого дома.
По замыслу авторов меморандума, ядерные системы включают в себя радиоизотопные энергосистемы, радиоизотопные термоэлектрические генераторы, радиоизотопные нагреватели, и реакторы, используемые для тяги.
"Возможность безопасно и устойчиво использовать космические ядерные системы жизненно важна для поддержания и развития господства США и стратегического лидерства в космосе", - говорится в документе.
NASA дается 180 дней на создание Межведомственного совета по ядерной безопасности, которая займется вопросами безопасности при использовании ядерных систем в космосе.
Как сообщалось, 20 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о создании космических войск.
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