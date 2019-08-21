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Espreso.tvМирСША займутся разработкой космических ядерных систем

США займутся разработкой космических ядерных систем

Президент США Дональд Трамп распорядился начать разработку ядерных систем для доставки ракет и космических аппаратов в космос

Меморандум с подписью президента Трампа опубликован на сайте Белого дома.

По замыслу авторов меморандума, ядерные системы включают в себя радиоизотопные энергосистемы, радиоизотопные термоэлектрические генераторы, радиоизотопные нагреватели, и реакторы, используемые для тяги.

"Возможность безопасно и устойчиво использовать космические ядерные системы жизненно важна для поддержания и развития господства США и стратегического лидерства в космосе", - говорится в документе.

NASA дается 180 дней на создание Межведомственного совета по ядерной безопасности, которая займется вопросами безопасности при использовании ядерных систем в космосе.

Как сообщалось, 20 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о создании космических войск.
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