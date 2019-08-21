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Espreso.tvОбществоСолнце и сильный ветер: синоптик рассказала о погоде на ближайшие дни

Солнце и сильный ветер: синоптик рассказала о погоде на ближайшие дни

В четверг, 22 августа, в большинстве областей Украины ожидается порывистый, до сильного, ветер

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"Антициклон Corina и циклоничнисть где-то вблизи Каспийского моря противостоят, и это противостояние создает условия для сильного ветра. Украина, как всегда, оказывается в этой зоне борьбы, поэтому 22 августа в большинстве наших областей ожидается порывистый, до сильного, ветер. Возьмите это во внимание и внимательно паркуйте автомобили, но не задерживайтесь долго под старыми большими деревьями ", - посоветовала госпожа Диденко.

На юге, востоке и в большинстве центральных областей Украины ожидается жара, температура составит +30 ... + 35 ° C. На западе страны 22 августа посвежеет - до +23 ... + 28 ° C. Также ожидается ослабление жары в северных областях - до + 25 ... + 29 ° C.

"Дождей не будет, доминирующей остается сухая воздушная масса, разве отдельные локальные осадки возможны вокруг Карпат и на северо-востоке", - отметила метеоролог.

В Киеве 22 августа в течение дня ожидается солнечная сухая погода, температура составит +26 ... + 28 ° C.

"До конца недели, в День Флага и День Независимости, в столице погода без изменений, солнечно и около + 25 + 28 градусов", - добавила синоптик.

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