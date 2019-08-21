Сегодня Коноплянка подпишет контракт с "Бешикташем"

21 августа, 2019, 13:01

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка должен сегодня прибыть в столицу Турции для подписания контракта с "Бешикташем"

Об этом сообщает Fanatik.

Вингер сборной Украины и немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка стал на шаг ближе к переходу в "Бешикташ".

По информации источника, сегодня 29-летний Коноплянка, прилетит в столицу Турции, чтобы пройти медицинские тесты и подписать контракт с новым клубом. "Бешикташ" заплатит за футболиста сборной Украины 2.5 млн евро.

29-летний Коноплянка выступает за "Шальке" с 2016-го года. В прошлом сезоне игрок провел 21 матч, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.