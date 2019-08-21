Сегодня Коноплянка подпишет контракт с "Бешикташем"
21 августа, 2019, 13:01
Украинский полузащитник Евгений Коноплянка должен сегодня прибыть в столицу Турции для подписания контракта с "Бешикташем"
Об этом сообщает Fanatik.
Вингер сборной Украины и немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка стал на шаг ближе к переходу в "Бешикташ".
По информации источника, сегодня 29-летний Коноплянка, прилетит в столицу Турции, чтобы пройти медицинские тесты и подписать контракт с новым клубом. "Бешикташ" заплатит за футболиста сборной Украины 2.5 млн евро.
29-летний Коноплянка выступает за "Шальке" с 2016-го года. В прошлом сезоне игрок провел 21 матч, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.
- 7 августа президента "Шальке" Клеменса Теннис отстранили от работы в связи с обвинением в расизме .
- Заметим, что Евгений Коноплянка отказался рассматривать предложения о переходе от российских клубов.
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