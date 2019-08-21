СБУ открыла в Киеве выставку исторических флагов и боевых знамен Украины

21 августа, 2019, 08:44

В Киеве в Центре культуры и искусств СБУ открыли выставку исторических флагов и боевых знамен Украины

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Выставку открыли по случаю Дня Государственного Флага и 28-й годовщины Независимости Украины. Посетить ее могут все желающие.

"Сегодня мы чествуем Украинский Флаг, который является священным оберегом, символом непобедимости и единства нашего народа", - сказал во время открытия выставки заместитель председателя СБУ Александр Карпенко.

Кроме того, на открытии выставки представители Отраслевого государственного архива СБУ ознакомили присутствующих с материалами архивного уголовного дела 1966 относительно украинцев, которых осудили за подъема сине-желтого флага над госучреждением.

Для посетителей выставка будет работать до 29 августа на втором этаже Центра культуры и искусств СБУ (ул. Ирининская, 6).