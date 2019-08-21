СБУ открыла в Киеве выставку исторических флагов и боевых знамен Украины
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Выставку открыли по случаю Дня Государственного Флага и 28-й годовщины Независимости Украины. Посетить ее могут все желающие.
"Сегодня мы чествуем Украинский Флаг, который является священным оберегом, символом непобедимости и единства нашего народа", - сказал во время открытия выставки заместитель председателя СБУ Александр Карпенко.
Кроме того, на открытии выставки представители Отраслевого государственного архива СБУ ознакомили присутствующих с материалами архивного уголовного дела 1966 относительно украинцев, которых осудили за подъема сине-желтого флага над госучреждением.
Для посетителей выставка будет работать до 29 августа на втором этаже Центра культуры и искусств СБУ (ул. Ирининская, 6).
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