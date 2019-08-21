Сайдик считает текущее "перемирие" на Донбассе "эффективным"
Об этом он заявил 21 августа после заседания ТКГ в Минске, передает "Интерфакс-Украина" .
"Перемирие, которое согласовала ТКГ и которое начало действовать 21 июля, продолжает давать плоды. По сравнению с другими перемириями, которые объявлялись ранее, оно является самым действенным", - заявил Сайдик.
По его словам, через 30 дней после объявления перемирия среднее количество нарушений режима прекращения огня остается значительно ниже, чем было раньше.
Также, согласно данным СММ ОБСЕ, с начала перемирия не было зарегистрировано ни одной гражданской жертвы.
"Хотя, к сожалению, один человек получил ранения", - сообщил Сайдик.
Со своей стороны пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что дальнейшее бессрочное соблюдения "режима тишины" особенно важно в контексте начала нового учебного года.
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