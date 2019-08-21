//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСайдик считает текущее "перемирие" на Донбассе "эффективным"

Сайдик считает текущее "перемирие" на Донбассе "эффективным"

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Мартин Сайдик считает эффективным текущее перемирие на Донбассе

Об этом он заявил 21 августа после заседания ТКГ в Минске, передает "Интерфакс-Украина" .

"Перемирие, которое согласовала ТКГ и которое начало действовать 21 июля, продолжает давать плоды. По сравнению с другими перемириями, которые объявлялись ранее, оно является самым действенным", - заявил Сайдик.

По его словам, через 30 дней после объявления перемирия среднее количество нарушений режима прекращения огня остается значительно ниже, чем было раньше.

Также, согласно данным СММ ОБСЕ, с начала перемирия не было зарегистрировано ни одной гражданской жертвы.

"Хотя, к сожалению, один человек получил ранения", - сообщил Сайдик.

Со своей стороны пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что дальнейшее бессрочное соблюдения "режима тишины" особенно важно в контексте начала нового учебного года.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

21 августа, 2019 среда

больше новостей

21 августа, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать