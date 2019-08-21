Российский десантный корабль участвовал в захвате Крыма, - InformNapalm
Об этом сообщают волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm .
Речь идет о большом десантном корабле "Ямал", бортовой номер - 156, входит в состав 197-й бригады десантных кораблей ЧФ РФ, в / ч 72136, дислокация - временно оккупированный Крым, Севастополь.
InformNapalm также установило членов экипажа этого судна. Каждый из них опубликовал в соцсетях фотодоказательство награждения медалью министерства обороны РФ "За возвращение Крыма".
Отмечается, что в перечне кораблей России, которые были привлечены к агрессии против Украины в 2014 году, который обнародовала военная прокуратура Украины, это судно пока не было указано.
Волонтеры обратились в военную прокуратуру с просьбой обновить список подразделений и техники ВС РФ, обеспечивающих оккупацию Крыма.
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