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Espreso.tvОбществоРоссийский десантный корабль участвовал в захвате Крыма, - InformNapalm

Российский десантный корабль участвовал в захвате Крыма, - InformNapalm

Экипаж большого десантного корабля (БДК) "Ямал" Черноморского Флота РФ принимал участие в операции захвата Крыма

Об этом сообщают волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm .

Речь идет о большом десантном корабле "Ямал", бортовой номер - 156, входит в состав 197-й бригады десантных кораблей ЧФ РФ, в / ч 72136, дислокация - временно оккупированный Крым, Севастополь.

InformNapalm также установило членов экипажа этого судна. Каждый из них опубликовал в соцсетях фотодоказательство награждения медалью министерства обороны РФ "За возвращение Крыма".

Отмечается, что в перечне кораблей России, которые были привлечены к агрессии против Украины в 2014 году, который обнародовала военная прокуратура Украины, это судно пока не было указано.

Волонтеры обратились в военную прокуратуру с просьбой обновить список подразделений и техники ВС РФ, обеспечивающих оккупацию Крыма.

 

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