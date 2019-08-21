РФ отпустила политзаключенного Терновского

21 августа, 2019, 13:54

Политзаключенного Романа Терановського освободили в связи с окончанием незаконного срока заключения

Об этом сообщает "Объединение родственников политзаключенных Кремля" в Facebook.

Отмечается, что в настоящее время Роман уже в Украине, он направляется домой в Харьковскую область.

Напомним, политзаключенного осудили на 2 года за участие в деятельности "экстремистской организации" "Правый сектор".