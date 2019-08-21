РФ отпустила политзаключенного Терновского
21 августа, 2019, 13:54
Политзаключенного Романа Терановського освободили в связи с окончанием незаконного срока заключения
Об этом сообщает "Объединение родственников политзаключенных Кремля" в Facebook.
Отмечается, что в настоящее время Роман уже в Украине, он направляется домой в Харьковскую область.
Напомним, политзаключенного осудили на 2 года за участие в деятельности "экстремистской организации" "Правый сектор".
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