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Espreso.tvОбществоРФ отпустила политзаключенного Терновского

РФ отпустила политзаключенного Терновского

Политзаключенного Романа Терановського освободили в связи с окончанием незаконного срока заключения

Об этом сообщает "Объединение родственников политзаключенных Кремля" в Facebook.

Отмечается, что в настоящее время Роман уже в Украине, он направляется домой в Харьковскую область.

Напомним, политзаключенного осудили на 2 года за участие в деятельности "экстремистской организации" "Правый сектор".

 

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