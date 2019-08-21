"За кресло не держусь": Луценко напишет заявление об увольнении, "когда будет кому его рассматривать"
Об этом он рассказал в интервью Цензор.Нет.
"Очевидно, что президент Зеленский хочет другого генпрокурора. ... Я сказал: закон предусматривает мою отставку только в двух случаях: или по решению парламента, или по собственному желанию. У меня желания работать здесь, в ГПУ, в настоящее время неопределенности между президентскими и парламентскими выборами не было. И по результатам выборов я, безусловно, напишу заявление, как только будет кому его рассматривать", - рассказал Луценко.
Генпрокурор также считает, что неправильным было бы "писать заявление после президентских выборов, зная, что тот парламент (VIIІ созыва) никого не снимет и 3 месяца держать и.о. генпрокурора".
"Сейчас все будет как надо, и за кресло я не держусь. Мне есть чем отчитываться. В случае, если новая команда захочет моих советов, она их получит", - добавил он.
Читайте также
-
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
Читайте также
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики