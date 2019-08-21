"В следующем году должно быть 0": Гройсман об очереди в детсады

21 августа, 2019, 12:46

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в 2020 году очередь в детские сады в Украине должна быть ликвидирована

Об этом Гройсман заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"Мы создали через механизмы государственного стимулирования почти 85 тыс. новых мест в детских садах и уменьшили очередь на более чем 60%. В следующем году, по нашему плану, мы ликвидировать очередь в детские сады. Очередь должна быть 0 включительно в 2020 году. до конца 2020 года она должна быть 0 ", - сказал Гройсман.

Глава правительства подчеркнул, что ликвидировать очередь в детсады в 2020 году является вполне реальной задачей.

"Это реально, и мы это продемонстрировали, потому что за 2 года мы ее уменьшили более чем на 60%. Что нам удалось сделать: построено, отремонтировано, восстановлено деятельность более 320 дошкольных учреждений", - добавил Гройсман.