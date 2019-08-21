//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"В следующем году должно быть 0": Гройсман об очереди в детсады

"В следующем году должно быть 0": Гройсман об очереди в детсады

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в 2020 году очередь в детские сады в Украине должна быть ликвидирована

Об этом Гройсман заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"Мы создали через механизмы государственного стимулирования почти 85 тыс. новых мест в детских садах и уменьшили очередь на более чем 60%. В следующем году, по нашему плану, мы ликвидировать очередь в детские сады. Очередь должна быть 0 включительно в 2020 году. до конца 2020 года она должна быть 0 ", - сказал Гройсман.

Глава правительства подчеркнул, что ликвидировать очередь в детсады в 2020 году является вполне реальной задачей.

"Это реально, и мы это продемонстрировали, потому что за 2 года мы ее уменьшили более чем на 60%. Что нам удалось сделать: построено, отремонтировано, восстановлено деятельность более 320 дошкольных учреждений", - добавил Гройсман.

  • Напомним, ранее в Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ заявили, что к концу 2019 году в Украине построят или реконструируют около 280 школ и детских садов .
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

21 августа, 2019 среда

больше новостей

21 августа, 2019 среда

20 августа, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать