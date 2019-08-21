"Нет капитуляции": украинцев призывают выступить с требованиями к Зеленскому против сдачи интересов Украины
Об этом Мирослав Гай написал в Facebook на странице акции.
Требования к Зеленскому волонтер предлагает излагать в письменной форме и передавать президенту в виде писем.
Ниже - список предлагаемых волонтером требований к Зеленскому:
1. Опровергнуть утверждение, которое тиражируется в украинских и российских СМИ о запрете украинским военным стрелять в ответ несмотря на многочисленные нарушения перемирия, погибших и раненых украинских воинов. А если такой запрет действительно существует, то отменить его, и дать возможность украинским воинам открывать огонь превентивно, согласно тактической и оперативной обстановке, для защиты жизни военнослужащих и гражданских лиц.
2. Запретить приезжать в Украину представителям российских СМИ, открывать в Украине филиалы российских СМИ, независимо от происхождения капитала данных юридических и физических лиц.
3. Противодействовать нарушению закона "Об очищении власти" и отменить назначение Богдана руководителем аппарата Президента.
4. Противодействовать предоставлению автономии любым регионам Украины, изменениям закона о референдуме и любым инициативам, которые угрожают суверенитету Украины.
5. Осудить заявление руководителя Офиса президента Украины о возможном предоставлении официального статуса русскому языку в Украине.
6. Разъяснить выражение Президента Украины о "другой стороне", во время комментирования Российско-украинской войны.
7. Обратиться к Президенту России Путину с требованием вывести из Украины российские иррегулярные и регулярные вооруженные формирования и прекратить поставки горюче-смазочных материалов, вооружения и денег на оккупированные территории.
8. Выступить за возобновление работы Комитета Верховной Рады по делам ветеранов и лиц с инвалидностью.
"Пусть писем будет много. Я с вами их соберу и передам в офис, а если не возьмут, то мы разложим их на лестнице и укроем ими всю площадь", - добавил волонтер.
Читайте также
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
-
14 августа, 2019 10 фактов об Алексее Гончаруке, которого видят новым премьером
-
Читайте также
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
-
14 августа, 2019 10 фактов об Алексее Гончаруке, которого видят новым премьером