21 августа, 2019, 15:19

Волонтер Мирослав Гай призвал украинцев участвовать в акции "Нет капитуляции" и требовать от президента Владимира Зеленского противодействовать возможной капитуляции страны перед российским агрессором, реагировать на заявления и действия представителей украинских политпартий, Офиса президента или представителей иностранных государств, которые угрожают нацбезопасности Украины

Об этом Мирослав Гай написал в Facebook на странице акции.

Требования к Зеленскому волонтер предлагает излагать в письменной форме и передавать президенту в виде писем.

Ниже - список предлагаемых волонтером требований к Зеленскому:

1. Опровергнуть утверждение, которое тиражируется в украинских и российских СМИ о запрете украинским военным стрелять в ответ несмотря на многочисленные нарушения перемирия, погибших и раненых украинских воинов. А если такой запрет действительно существует, то отменить его, и дать возможность украинским воинам открывать огонь превентивно, согласно тактической и оперативной обстановке, для защиты жизни военнослужащих и гражданских лиц.

2. Запретить приезжать в Украину представителям российских СМИ, открывать в Украине филиалы российских СМИ, независимо от происхождения капитала данных юридических и физических лиц.

3. Противодействовать нарушению закона "Об очищении власти" и отменить назначение Богдана руководителем аппарата Президента.

4. Противодействовать предоставлению автономии любым регионам Украины, изменениям закона о референдуме и любым инициативам, которые угрожают суверенитету Украины.

5. Осудить заявление руководителя Офиса президента Украины о возможном предоставлении официального статуса русскому языку в Украине.

6. Разъяснить выражение Президента Украины о "другой стороне", во время комментирования Российско-украинской войны.

7. Обратиться к Президенту России Путину с требованием вывести из Украины российские иррегулярные и регулярные вооруженные формирования и прекратить поставки горюче-смазочных материалов, вооружения и денег на оккупированные территории.

8. Выступить за возобновление работы Комитета Верховной Рады по делам ветеранов и лиц с инвалидностью.

"Пусть писем будет много. Я с вами их соберу и передам в офис, а если не возьмут, то мы разложим их на лестнице и укроем ими всю площадь", - добавил волонтер.