"Евробляхеры" хотят, чтобы убрали акциз

21 августа, 2019, 15:56

Владельцы автомобилей на европейских номерах выступают за отмену акцизного налога при растаможивании транспортного средства

Об этом рассказал соучредитель ОО "АвтоЕвро Сила" Александр Чернявский в эфире Радио Свобода, передает Еспресо.TV

"Что можно сделать для доступности растаможки - это убрать акциз, который является незаконным как с моральной, так и с практической точки зрения. Это позволит снизить платежи ко всему почти нескольких главных налогов: НДС и пошлины. То есть, это 30% к стоимости самого авто", - рассказал Чернявский.

Он добавил, что еще останется оплатить военный сбор, пенсионный и за регистрацию авто.

"В целом это оплатить еще где-то +35% стоимости авто при растаможке, а не как сейчас может быть и 200-300%", - добавил активист.

Ранее председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов заявлял, что является большой дилеммой, продолжать ли льготный период для евробляхеров: "Если в начале года растаможивались тысячи автомобилей в день, то сейчас растаможивают не более 10 авто в день. Мне кажется, что все те, кто хотел растаможиться, уже растаможились".