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Espreso.tvОбщество"Евробляхеры" хотят, чтобы убрали акциз

"Евробляхеры" хотят, чтобы убрали акциз

Владельцы автомобилей на европейских номерах выступают за отмену акцизного налога при растаможивании транспортного средства

Об этом рассказал соучредитель ОО "АвтоЕвро Сила" Александр Чернявский в эфире Радио Свобода, передает Еспресо.TV

"Что можно сделать для доступности растаможки - это убрать акциз, который является незаконным как с моральной, так и с практической точки зрения. Это позволит снизить платежи ко всему почти нескольких главных налогов: НДС и пошлины. То есть, это 30% к стоимости самого авто", - рассказал Чернявский.

Он добавил, что еще останется оплатить военный сбор, пенсионный и за регистрацию авто.

"В целом это оплатить еще где-то +35% стоимости авто при растаможке, а не как сейчас может быть и 200-300%", - добавил активист.

Ранее председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов заявлял, что является большой дилеммой, продолжать ли льготный период для евробляхеров: "Если в начале года растаможивались тысячи автомобилей в день, то сейчас растаможивают не более 10 авто в день. Мне кажется, что все те, кто хотел растаможиться, уже растаможились".

 

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