Пусть они лесом все идут, - Арахамия о других фракции в Раде
21 августа, 2019, 19:50
Один из лидеров партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что многие представители политических партий отказались предлагать кандидатов на должности министров в новом правительстве
Об этом он рассказал журналистам 21 августа, информирует 24 канал.
Политик рассказал, что звонил представителям других партий и спрашивал, могут ли они предоставить свой шорт-лист кандидатов на должности министров в новый Кабмин.
"А они отвечают: "Мы хотим, чтобы вы несли ответственность. Мы не дадим". И вот теперь скажите, это прогосударственная позиция? Это чисто политическая спекуляция. Не хочу называть фамилий, но если есть такая позиция, то пусть они лесом все идут", - убежден Арахамия.
Добавим, что сам Арахамия претендует на должность главы фракции "Слуга народа" в новой Раде.
- Ранее Арахамия сообщил, что имя нового премьер-министра Украины объявят на первом заседании нового парламента 29 августа.
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