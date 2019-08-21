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Espreso.tvОбществоПусть они лесом все идут, - Арахамия о других фракции в Раде

Пусть они лесом все идут, - Арахамия о других фракции в Раде

Один из лидеров партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что многие представители политических партий отказались предлагать кандидатов на должности министров в новом правительстве

Об этом он рассказал журналистам 21 августа, информирует 24 канал.

Политик рассказал, что звонил представителям других партий и спрашивал, могут ли они предоставить свой шорт-лист кандидатов на должности министров в новый Кабмин.

"А они отвечают: "Мы хотим, чтобы вы несли ответственность. Мы не дадим". И вот теперь скажите, это прогосударственная позиция? Это чисто политическая спекуляция. Не хочу называть фамилий, но если есть такая позиция, то пусть они лесом все идут", - убежден Арахамия.

Добавим, что сам Арахамия претендует на должность главы фракции "Слуга народа" в новой Раде.

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