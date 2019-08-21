Прокуратура взялась за массовое отравление креветками в Бердянске

21 августа, 2019, 13:37

В прокуратуру обратились от Запорожского областного лабораторного центра относительно массового отравления морепродуктами и вспышки инфекционного заболевания жителей и гостей города Бердянска.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Санкция статьи предусматривает штраф до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на 3 года.

Издание "Бердянск 24" сообщает, что 19 человек попали в инфекционное отделение городской больницы с 18-го по 19-е августа. Люди связывают отравление с употреблением креветок, которые они приобрели на рыбном рынке.