//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПрокуратура взялась за массовое отравление креветками в Бердянске

Прокуратура взялась за массовое отравление креветками в Бердянске

В прокуратуру обратились от Запорожского областного лабораторного центра относительно массового отравления морепродуктами и вспышки инфекционного заболевания жителей и гостей города Бердянска.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Санкция статьи предусматривает штраф до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на 3 года.

Издание "Бердянск 24" сообщает, что 19 человек попали в инфекционное отделение городской больницы с 18-го по 19-е августа. Люди связывают отравление с употреблением креветок, которые они приобрели на рыбном рынке.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

21 августа, 2019 среда

больше новостей

21 августа, 2019 среда

20 августа, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать