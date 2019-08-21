Продюсеры объявили название 25 фильма о Джеймсе Бонде
21 августа, 2019, 13:45
Премьера очередной, 25-й серии "бондианы" состоится весной 2020 - 3 апреля в Великобритании и 8 апреля в США
Об этом пишет BBC .
Фильм будет называться «Не время умирать" (No Time To Die).
В апреле 2019 сообщили, что роль "агента 007" выполнит Дэниел Крейг, а "таинственного злодея" будет играть актер Рами Малек, который получил в этом году "Оскара" за роль Фредди Меркьюри в фильме "Богемная рапсодия".
Ранее также стало известно, что в киносагу вернутся Рэйф Файнс и Бен Уишоу, которые сыграют М и Кью, Наоми Харрис снова исполнит роль Манипенни, а Сейду сыграет Мадлен Суонн.
Daniel Craig returns as James Bond, 007 in ... NO TIME TO DIE. Out in the UK on 3 April 2020 and 8 April 2020 in the US. # Bond25 #NoTimeToDie pic.twitter.com/qxYEnMhk2s- James Bond (@ 007) 20 августа 2019 г.
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