Продюсеры объявили название 25 фильма о Джеймсе Бонде

21 августа, 2019, 13:45

Премьера очередной, 25-й серии "бондианы" состоится весной 2020 - 3 апреля в Великобритании и 8 апреля в США

Об этом пишет BBC .

Фильм будет называться «Не время умирать" (No Time To Die).

В апреле 2019 сообщили, что роль "агента 007" выполнит Дэниел Крейг, а "таинственного злодея" будет играть актер Рами Малек, который получил в этом году "Оскара" за роль Фредди Меркьюри в фильме "Богемная рапсодия".

Ранее также стало известно, что в киносагу вернутся Рэйф Файнс и Бен Уишоу, которые сыграют М и Кью, Наоми Харрис снова исполнит роль Манипенни, а Сейду сыграет Мадлен Суонн.