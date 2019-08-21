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Espreso.tvОбществоПродюсеры объявили название 25 фильма о Джеймсе Бонде

Продюсеры объявили название 25 фильма о Джеймсе Бонде

Премьера очередной, 25-й серии "бондианы" состоится весной 2020 - 3 апреля в Великобритании и 8 апреля в США

Об этом пишет BBC .

Фильм будет называться «Не время умирать" (No Time To Die).

В апреле 2019 сообщили, что роль "агента 007" выполнит Дэниел Крейг, а "таинственного злодея" будет играть актер Рами Малек, который получил в этом году "Оскара" за роль Фредди Меркьюри в фильме "Богемная рапсодия".

Ранее также стало известно, что в киносагу вернутся Рэйф Файнс и Бен Уишоу, которые сыграют М и Кью, Наоми Харрис снова исполнит роль Манипенни, а Сейду сыграет Мадлен Суонн.

 

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