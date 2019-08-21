Правительство одобрило порядок взятия проб балластных вод

21 августа, 2019, 13:29

Кабинет министров Украины принял постановление об утверждении Порядка проверки судов, взятия проб балластных вод и проведения их анализа

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook.

"Правительство совместно с бизнесом ввел прозрачный механизм стандартных процедур", - добавил Омелян.

Международная конвенция о контроле судовых балластных вод и осадков и управления ими сообщает, что инспектор контроля государственного порта может провести тщательную проверку и должен принять "такие меры, которые обеспечивают, чтобы судно не сбрасывало балластных вод до тех пор, пока оно не сможет сделать это, не создавая угрозы вреда окружающей среде, здоровью человека, имуществу или ресурсам ".