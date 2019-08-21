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Espreso.tvОбществоПолитзаключенные Кремля: Карпюка перевезли в Москву

Политзаключенные Кремля: Карпюка перевезли в Москву

21 августа адвокат украинского политзаключенного Николая Карпюка официально подтвердил, что он "выбыл" из российской тюрьмы "Владимирский централ" и его перевели в Москву

Об этом сообщил адвокат Алексей Барановский на своей странице в Facebook.

"Официальное сообщение: Николая Карпюка нет в Т-2 (Владимирский централ). Сегодня я был записан на 13:00 в электронной очереди на посещение украинского узника в Т-2, однако уже на входе в тюремное учреждение мне было объявлено, что Карпюка здесь нет и его увезли несколько дней назад в Москву", - сообщает Барановский.

  • Напомним, Николая Карпюка задержали в марта 2014 года при въезде в Россию и обвинили в преступлениях против федеральных войск во время первой чеченской войны. В мае 2016 года его приговорили к 22,5 года заключения. Российская правозащитная организация "Мемориал" признала Карпюка вместе со Станиславом Клыхом политзаключенными.
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