Политзаключенные Кремля: Карпюка перевезли в Москву

21 августа, 2019, 16:18

21 августа адвокат украинского политзаключенного Николая Карпюка официально подтвердил, что он "выбыл" из российской тюрьмы "Владимирский централ" и его перевели в Москву

Об этом сообщил адвокат Алексей Барановский на своей странице в Facebook.

"Официальное сообщение: Николая Карпюка нет в Т-2 (Владимирский централ). Сегодня я был записан на 13:00 в электронной очереди на посещение украинского узника в Т-2, однако уже на входе в тюремное учреждение мне было объявлено, что Карпюка здесь нет и его увезли несколько дней назад в Москву", - сообщает Барановский.