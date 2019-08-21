Польша потребовала от Германии компенсацию за нападение в 1939 году
Об этом сообщает DW.
По словам Моравецкого, Польша потеряла за годы войны 6 млн человек, что намного больше, чем государства, получили от Германии большие репарации.
"Польша по сей день не получила от Германии соизмеримой компенсации за преступления Второй мировой войны... Это несправедливо. Это дело так просто оставлять нельзя", - подчеркнул Моравецкий.
Моравецкий не стал называть сумму, которую Польша намерена потребовать от Германии. По его словам, этот вопрос сейчас изучает парламентская комиссия, которая будет работать еще несколько месяцев.
"Нужно много проанализировать. Немцы уничтожили более 1000 польских сел. Мы со всей серьезностью вычислим сумму, которую будем требовать", - пообещал он.
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