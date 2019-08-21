Ожидается штилевая безветренная погода, - синоптик Наталья Диденко

21 августа, 2019, 07:00

21 августа будет преобладать сухая жаркая погода во всех регионах Украины

Об этом рассказала синоптик в эфире Еспресо.TV.

По прогнозу, на западе будет солнечно, но вероятны локальные дожди. Температура воздуха - +28 ... + 32.

На севере сухая погода и много солнца. Температура - + 30 ... + 32.

На востоке сильная жара. Температура - + 30 ... + 35.

В центральной части без осадков, много солнца. Температура - + 30 ... + 34.

На юге жарче всего, температура - + 30 ... + 35.

В Киеве температура сухая и солнечная, температура - +32.