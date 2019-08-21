Ожидается штилевая безветренная погода, - синоптик Наталья Диденко
21 августа, 2019, 07:00
21 августа будет преобладать сухая жаркая погода во всех регионах Украины
Об этом рассказала синоптик в эфире Еспресо.TV.
По прогнозу, на западе будет солнечно, но вероятны локальные дожди. Температура воздуха - +28 ... + 32.
На севере сухая погода и много солнца. Температура - + 30 ... + 32.
На востоке сильная жара. Температура - + 30 ... + 35.
В центральной части без осадков, много солнца. Температура - + 30 ... + 34.
На юге жарче всего, температура - + 30 ... + 35.
В Киеве температура сухая и солнечная, температура - +32.
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