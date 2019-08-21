Освобожденный русскими Терновский чувствует себя плохо и нуждается в денежной помощи

21 августа, 2019, 20:37

Освобожденный представитель "Правого сектора" Роман Терновский сейчас находится в Украине, чувствует себя плохо и нуждается в финансовой помощи

Об этом заявил Игорь Котелянец, председатель Объединения родственников политзаключенных Кремля, передает Общественное радио .

"Он находится сейчас в Украине, домой он еще не прибыл, потому что завтра ожидается, что он будет в Киеве, встретится с представителями органов государственной власти для того, чтобы обсудить то, что с ним происходило в России. Сейчас чувствует себя не очень хорошо, он очень устал, вчера ночью его доставляли на украинскую границу, причем ему не сообщали, куда его везут, он до последнего момента не знал", - рассказал Котелянец.

Объединение родственников политзаключенных Кремля проводит сбор денег для освобожденного украинца.

"Человека только что освободили, у него нет ни денег, ничего. Мы сейчас объявили сбор денег. На первое время, чтобы было за что купить есть, элементарную одежду", - пояснил представитель Объединения.

Он также рассказал, что Терновский вышел после завершения срока, однако состоялся пересчет срока наказания с учетом проведенного в СИЗО до приговора.

"Он вышел по истечению срока, ему пересчитывали срок, он просто закончился. Второй вопрос: то, что срок истекает, это в российских реалиях вообще не означает, что человека отпустят", - отметил Котелянец.

Российские власти выдали Терновскому запрет на въезд в Россию.