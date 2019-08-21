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Espreso.tvОбществоОсвобожденный русскими Терновский чувствует себя плохо и нуждается в денежной помощи

Освобожденный русскими Терновский чувствует себя плохо и нуждается в денежной помощи

Освобожденный представитель "Правого сектора" Роман Терновский сейчас находится в Украине, чувствует себя плохо и нуждается в финансовой помощи

Об этом заявил Игорь Котелянец, председатель Объединения родственников политзаключенных Кремля, передает Общественное радио .

"Он находится сейчас в Украине, домой он еще не прибыл, потому что завтра ожидается, что он будет в Киеве, встретится с представителями органов государственной власти для того, чтобы обсудить то, что с ним происходило в России. Сейчас чувствует себя не очень хорошо, он очень устал, вчера ночью его доставляли на украинскую границу, причем ему не сообщали, куда его везут, он до последнего момента не знал", - рассказал Котелянец.

Объединение родственников политзаключенных Кремля проводит сбор денег для освобожденного украинца.

"Человека только что освободили, у него нет ни денег, ничего. Мы сейчас объявили сбор денег. На первое время, чтобы было за что купить есть, элементарную одежду", - пояснил представитель Объединения.

Он также рассказал, что Терновский вышел после завершения срока, однако состоялся пересчет срока наказания с учетом проведенного в СИЗО до приговора.

"Он вышел по истечению срока, ему пересчитывали срок, он просто закончился. Второй вопрос: то, что срок истекает, это в российских реалиях вообще не означает, что человека отпустят", - отметил Котелянец.

Российские власти выдали Терновскому запрет на въезд в Россию.

  • 21 августа стало известно, что в России освободили Романа Терновского .
  • О задержании Терновского в России сообщили в октябре 2017 года. Тогда российский следком заявил, что Терновский является участником организации "Правый сектор" - неоднократно участвовал в пикетах, митингах и других общественно-массовых мероприятиях на территории Украины.
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