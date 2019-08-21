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Espreso.tvОбществоНаселение Киева выросло на 200 тысяч

Население Киева выросло на 200 тысяч


фото: https://medium.com
Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в 2018 году количество жителей столицы Украины выросло на 200 тысяч человек

Об этом сообщил Кличко во время выступления на Августовской конференции педагогических и научно-педагогических работников Киева, передает Укринформ.

"Люди переезжают в столицу, потому что здесь лучшие стандарты жизни. В прошлом году в Киев переехали жить около 200 тысяч человек. Из них - много детей.Поэтому за последние 5 лет в столице построили или полностью реконструировали 8 школ и 26 детсадов, которые отвечают самым современным требованиям образования европейского уровня", - отметил Кличко.

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