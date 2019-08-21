Начинать зимой и брать добавки к бетону: Минрегион дал советы, как сэкономить на строительстве дома
21 августа, 2019, 18:15
Основной источник экономии - грамотно разработанный и тщательно продуманный проект дома
Об этом сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе в Facebook.
Отмечается, что надо отдать предпочтение дому квадратной или прямоугольной формы. Ведь, обустройство здания с выступающими элементами и закругленными формами требует дополнительных средств.
Маленькие секреты большого строительства:
- Подробно распишите этапы строительства. Это поможет сэкономить на строительстве загородного дома и деньги, и силы.
- Нанять строительную бригаду обойдется дешевле, чем пользоваться услугами строительной компании.
- Начинайте строить зимой. Это мертвый сезон для строительных компаний и они дадут лучшую скидку.
- Применение добавок к бетону. Такая хитрость поможет снизить потребность в этом материале.
В Украине наиболее применяемыми технологиями и материалами являются:
- Кирпич. Это самый дорогой тип построения. Здесь сэкономить можно за счет уменьшения толщины стен. Но такая экономия оправдана, если планируете жить в доме только летом.
- Брус. Закупаем зимой. Холодное время года - непопулярный период для строительства, поэтому и цены на материалы снижаются. Покупайте оптом у одного продавца - можно получить хорошие скидки.
- Каркасное строительство. Самый экономный и быстрый способ. Здесь можно справиться и самостоятельно. Чтобы сохранить средства необходимо точно рассчитать сколько нужно материалов для фасада. Стоимость внешней отделки дома варьируется в зависимости от выбранного материала. Внутренние работы можно провести самостоятельно и сэкономить на оплате услуг строителей.
Парцхаладзе также посоветовал делать заказ в гипермаркете - можно сэкономить на доставке.
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