Начинать зимой и брать добавки к бетону: Минрегион дал советы, как сэкономить на строительстве дома

21 августа, 2019, 18:15

Основной источник экономии - грамотно разработанный и тщательно продуманный проект дома

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе в Facebook.

Отмечается, что надо отдать предпочтение дому квадратной или прямоугольной формы. Ведь, обустройство здания с выступающими элементами и закругленными формами требует дополнительных средств.

Маленькие секреты большого строительства:

Подробно распишите этапы строительства. Это поможет сэкономить на строительстве загородного дома и деньги, и силы.

Нанять строительную бригаду обойдется дешевле, чем пользоваться услугами строительной компании.

Начинайте строить зимой. Это мертвый сезон для строительных компаний и они дадут лучшую скидку.

Применение добавок к бетону. Такая хитрость поможет снизить потребность в этом материале.

В Украине наиболее применяемыми технологиями и материалами являются:

Кирпич. Это самый дорогой тип построения. Здесь сэкономить можно за счет уменьшения толщины стен. Но такая экономия оправдана, если планируете жить в доме только летом.

Брус. Закупаем зимой. Холодное время года - непопулярный период для строительства, поэтому и цены на материалы снижаются. Покупайте оптом у одного продавца - можно получить хорошие скидки.

Каркасное строительство. Самый экономный и быстрый способ. Здесь можно справиться и самостоятельно. Чтобы сохранить средства необходимо точно рассчитать сколько нужно материалов для фасада. Стоимость внешней отделки дома варьируется в зависимости от выбранного материала. Внутренние работы можно провести самостоятельно и сэкономить на оплате услуг строителей.

Парцхаладзе также посоветовал делать заказ в гипермаркете - можно сэкономить на доставке.