НАБУ закрыло дело по "Кинокварталу" Зеленского

21 августа, 2019, 13:54

Об этом со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро сообщает Интерфакс-Украина .

Как сообщается, дело было закрыто еще 8 июля.

"Во время проведения досудебного расследования по данному факту не было обнаружено никаких данных, которые бы указывали на наличие в действиях должностных лиц Госкино и представителей ООО Киноквартал признаков состава уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (растрата государственных средств в особо крупных размерах) уголовного кодекса ", - заявили в НАБУ.

Поводом для начала расследования стало заявление Союза добровольцев о нарушении условий финансирования фильма Я, ты, он, она, 49% бюджета которого предоставило Госкино, согласно которым, лента должна быть снята полностью на украинском языке.