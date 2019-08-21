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Espreso.tvОбществоНАБУ закрыло дело по "Кинокварталу" Зеленского

НАБУ закрыло дело по "Кинокварталу" Зеленского

Уголовное производство по факту растраты госсредств против компании "Киноквартал", долей в которой до избрания владел президент Владимир Зеленский , закрыто

Об этом со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро сообщает Интерфакс-Украина .

Как сообщается, дело было закрыто еще 8 июля.

"Во время проведения досудебного расследования по данному факту не было обнаружено никаких данных, которые бы указывали на наличие в действиях должностных лиц Госкино и представителей ООО Киноквартал признаков состава уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (растрата государственных средств в особо крупных размерах) уголовного кодекса ", - заявили в НАБУ.

Поводом для начала расследования стало заявление Союза добровольцев о нарушении условий финансирования фильма Я, ты, он, она, 49% бюджета которого предоставило Госкино, согласно которым, лента должна быть снята полностью на украинском языке.

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