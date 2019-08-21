На Луганщине жители Лисичанска, Приволья и Новодружеска третий день остаются без воды
21 августа, 2019, 09:54
По состоянию на 21 августа около 80 тыс. абонентов в Лисичанске, Приволье и Новодружеске Луганской области остаются без централизованного водоснабжения
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Объекты КП "Лисичанскводоканал" отключили 19 августа. Причиной отключения стала задолженность за электроснабжение.
За прошедшие сутки жителям, которые остались без водоснабжения, подвезли 76 кубометров технической и 40 кубометров питьевой воды.
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