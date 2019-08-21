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Espreso.tvОбществоНа Луганщине жители Лисичанска, Приволья и Новодружеска третий день остаются без воды

На Луганщине жители Лисичанска, Приволья и Новодружеска третий день остаются без воды

По состоянию на 21 августа около 80 тыс. абонентов в Лисичанске, Приволье и Новодружеске Луганской области остаются без централизованного водоснабжения

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Объекты КП "Лисичанскводоканал" отключили 19 августа. Причиной отключения стала задолженность за электроснабжение.

За прошедшие сутки жителям, которые остались без водоснабжения, подвезли 76 кубометров технической и 40 кубометров питьевой воды.

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