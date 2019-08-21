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Espreso.tvОбществоНа Киевщине разоблачили мужчину, который заказал убийство экс-жены и ее дочери

На Киевщине разоблачили мужчину, который заказал убийство экс-жены и ее дочери

СБУ провела спецоперацию с инсценировкой убийства, во время которой разоблачила и задержала мужчину, который заказал преступление

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Житель Броваров, который является владельцем промышленно-строительной компании, через посредника искал исполнителя для убийства бывшей жены и ее дочери. Злоумышленник хотел убить женщин за материальный интерес - с ними у мужчины продолжались судебные споры по разделу имущества после развода. Экс-супруги оспаривали через суд право собственности, в частности на доли в бизнесе, недвижимое и движимое имущество, в том числе частный самолет.

За убийство злоумышленник вместе со своей новой женой предлагал исполнителю $ 50 тыс.

Оперативники СБУ вывели посредника на условного "киллера". Для предоставления заказчику доказательств совершенного убийства СБУ осуществила контроль за совершением преступления и имитацию убийства женщин. Для подтверждения убийства заказчику предоставили постановочные фото, а правоохранители обнародовали информацию об исчезновении женщин.

Организатор преступления и его жену задержали по месту жительства. Кроме того, правоохранители задержали посредника и его жену, с которой он был в сговоре.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным подозрения в преступлении и избрании меры пресечения в виде ареста. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 14 п. 11 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство).

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