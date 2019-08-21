На Харьковщине задержали 15 мужчин за попытку рейдерского захвата госпредприятия

21 августа, 2019, 08:15

В Харьковской области полиция задержала 15 человек, которые пытались сорвать работу государственного исследовательского хозяйства, расположенного в поселке Красная Волна Великобурлукского района

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, неизвестные в масках, предположительно с оружием, совершили конфликт с новым руководством предприятия, повредили автомобиль Lexus и скрылись с места происшествия на трех автомобилях.

Во время розыскных мероприятий и спецоперации "Перехват" машины со злоумышленниками обнаружили на территории соседнего района и задержали лиц в возрасте от 21 до 42 лет.

Открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 7 лет.