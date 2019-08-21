МЗ расширил перечень доступных лекарств
21 августа, 2019, 14:06
Минздрав утвердил новый перечень лекарств в программе "Доступные лекарства" для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом 2 типа и бронхиальной астмой
Об этом сообщает руководительница МЗ Ульяна Супрун в Facebook.
В обновленный реестр вошло 254 препараты. Теперь с него 78 препаратов украинцы могут получать абсолютно бесплатно, еще 176 - с небольшой доплатой.
Перечень "Доступных лекарств" можно посмотреть здесь .
Напомним, что по состоянию на 15 августа с 5,2 млн выписанных электронных рецептов погашена 4,2 млн. Более 1,1 млн пациентов получили необходимые лекарства бесплатно или с небольшой доплатой.
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