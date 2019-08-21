Московский суд отказал в апелляции: все моряки останутся под стражей
21 августа, 2019, 18:14
21 августа Московский городской суд отказал в апелляционной жалобе на постановление о продлении ареста до 24 и до 26 октября последней, четвертой группе военнопленных украинских моряков
Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в группе "Защита военнопленных украинских моряков" в Facebook.
"Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов четвертой группы военнопленных украинских моряков Юрий Безъязычный, Юрий Будзило, Владимир Лесной, Богдан Небылица, Евгений Семидоцький, Андрей Эйдер... Постановление Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей оставлено без изменения" , - сообщил Полозов.
Он добавил, что "как и в предыдущих судебных заседаниях, суд по ходатайству прокурора постановил провести заседание в закрытом режиме".
- Напомним, ранее Мосгорсуд отказал в апелляционной жалобе третьей группе военнопленных украинских моряков Андрею Артеменко, Виктору Беспальченко, Владимиру Варимезу, Владиславу Костышину, Олегу Мельничуку, Василию Сороке, Сергею Чулибе.
- 16 августа, в апелляции было отказано 11 военнопленным украинским морякам: Денису Гриценко, Андрею Драчу, Вячеславу Зинченко, Михаилу Власюк, Богдану Головашу, Сергею Попову, а также Владимиру Терещенко, Андрею Шевченко, Роману Мокряку, Андрею Опрыску, Сергею Цибизову.
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