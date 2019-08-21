Луценко о деле Гандзюк: обнаружили показания свидетеля, которые были скрыты от следствия

21 августа, 2019, 17:17

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что появился новый фигурант дела. Однако позже оказалось, что с новым свидетелем СБУ провела допрос еще в марте, но скрыла материалы от следствия

Об этом он рассказал в интервью изданию Цензор.

Луценко сказал, что из-за дела Гандзюк был готов уйти в отставку и рассказал о таинственном новом свидетеле.

"О Гандзюк. То, о чем я вам сейчас скажу, - для вас будет хорошая news, а для меня плохая новость. С одной стороны, я считаю, что мы сделали почти все. С формальной точки зрения преступление раскрыто. Исполнители отбывают наказание в местах лишения свободы, 5 человек. один человек - в розыске. Наши международные партнеры обещают, что смогут установить точное место его пребывания. Больше я не могу вам сказать. Еще один человек находится в стадии завершения следствия. Мы планировали это сделать не позднее минувшей пятницы - закончить следствие по Мангеру, вручить ему подозрение, пройти стадию ознакомления с материалами - и в суд. Но появился еще человек, который, вероятно, даст новые показания, которые, вероятно, могут расширить число участников заговора против Кати", - сказал Генрокурор.

Однако, по словам Луценко, впоследствии оказалось, что аналогичные показания от возможного свидетеля есть в материалах СБУ с марта.

"Буквально вчера я получил рапорт, что аналогичные показания, которые мы ожидаем от возможного свидетеля, уже есть с марта в материалах СБУ, но в деле не находились. Допрос состоялся, но был скрыт от прокуроров. В показаниях свидетеля со ссылкой на другого человека говорится о том, что на встрече, где решили наказать Катю, были, кроме Левина и Мангера, другие люди", - добавил он.

На вопрос журналиста не скрыли ли материалы от следствия специально, Луценко ответил: "Я считаю, что умышленно. Но установить это должна служебная проверка Службы безопасности Украины. Будем вместе разбираться и с теми, кто это допустил", - заключил он.