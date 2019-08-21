Луценко о деле Гандзюк: обнаружили показания свидетеля, которые были скрыты от следствия
Об этом он рассказал в интервью изданию Цензор.
Луценко сказал, что из-за дела Гандзюк был готов уйти в отставку и рассказал о таинственном новом свидетеле.
"О Гандзюк. То, о чем я вам сейчас скажу, - для вас будет хорошая news, а для меня плохая новость. С одной стороны, я считаю, что мы сделали почти все. С формальной точки зрения преступление раскрыто. Исполнители отбывают наказание в местах лишения свободы, 5 человек. один человек - в розыске. Наши международные партнеры обещают, что смогут установить точное место его пребывания. Больше я не могу вам сказать. Еще один человек находится в стадии завершения следствия. Мы планировали это сделать не позднее минувшей пятницы - закончить следствие по Мангеру, вручить ему подозрение, пройти стадию ознакомления с материалами - и в суд. Но появился еще человек, который, вероятно, даст новые показания, которые, вероятно, могут расширить число участников заговора против Кати", - сказал Генрокурор.
Однако, по словам Луценко, впоследствии оказалось, что аналогичные показания от возможного свидетеля есть в материалах СБУ с марта.
"Буквально вчера я получил рапорт, что аналогичные показания, которые мы ожидаем от возможного свидетеля, уже есть с марта в материалах СБУ, но в деле не находились. Допрос состоялся, но был скрыт от прокуроров. В показаниях свидетеля со ссылкой на другого человека говорится о том, что на встрече, где решили наказать Катю, были, кроме Левина и Мангера, другие люди", - добавил он.
На вопрос журналиста не скрыли ли материалы от следствия специально, Луценко ответил: "Я считаю, что умышленно. Но установить это должна служебная проверка Службы безопасности Украины. Будем вместе разбираться и с теми, кто это допустил", - заключил он.
- Напомним, 31 июля 2018 на Катерину Гандзюк напал мужчина, который облил ее серной кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Ожоги Гандзюк составляли 40% площади тела.
- 28 января 2019 года отец активистки Виктор Гандзюк, сказал, что подозреваемый в организации убийства сотрудничал с председателем Херсонского облсовета, член ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером и председателем Херсонской облгосадминистрации, членом БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Катерины Гандзюк.
- Позже Мангеру изменили подозрение по заказу заказного убийства на избиение.
- Луценко предположил появление новых фигурантов в деле Гандзюк.
- СБУ ответила на заявление Луценко о сокрытии материалов дела.
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