Луценко намекнул, что НАБУ согласовывает подозрения с посольством США
Об этом он рассказал в интервью изданию Цензор.
По его словам, эти доказательства должны повлиять на реорганизацию Государственного бюро расследований (ГБР) и НАБУ.
"У меня по решению суда законно получены доказательства того, что работники НАБУ передают проекты подозрений в посольство одной из дружественных нам стран. И об этом известно... этому дружественному государству. Поэтому я считаю, что одно это должно было привести нашего нового президента, который тоже об этом знает, к необходимости перезапуска ГБР и НАБУ и проведению конкурса на должность руководителя", - заявил генпрокурор.
По его мнению, в рамках перезапуска два Бюро должны быть объединены.
"Первое - объединить НАБУ и ГБР, искусственность разъединения которых подрывает эффективность и порождает конкуренцию ведомств. ГБР должна расследовать все дела, а при выходе на чиновников категории А - передавать дело своим коллегам. И второе - создать Службу финансовой безопасности, ликвидировав экономические функции МВД и СБУ. Этого давно требует бизнес, замученный визитами 5-6 подразделений различных ведомств", - сказал Луценко.
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