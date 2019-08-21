Луценко намекнул, что НАБУ согласовывает подозрения с посольством США

21 августа, 2019, 16:34

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у него есть доказательства того, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) согласовывает проекты подозрений с посольством "одной из дружественных нам стран"

Об этом он рассказал в интервью изданию Цензор.

По его словам, эти доказательства должны повлиять на реорганизацию Государственного бюро расследований (ГБР) и НАБУ.

"У меня по решению суда законно получены доказательства того, что работники НАБУ передают проекты подозрений в посольство одной из дружественных нам стран. И об этом известно... этому дружественному государству. Поэтому я считаю, что одно это должно было привести нашего нового президента, который тоже об этом знает, к необходимости перезапуска ГБР и НАБУ и проведению конкурса на должность руководителя", - заявил генпрокурор.

По его мнению, в рамках перезапуска два Бюро должны быть объединены.

"Первое - объединить НАБУ и ГБР, искусственность разъединения которых подрывает эффективность и порождает конкуренцию ведомств. ГБР должна расследовать все дела, а при выходе на чиновников категории А - передавать дело своим коллегам. И второе - создать Службу финансовой безопасности, ликвидировав экономические функции МВД и СБУ. Этого давно требует бизнес, замученный визитами 5-6 подразделений различных ведомств", - сказал Луценко.