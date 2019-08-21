Лобановский попал в топ-25 лучших тренеров в истории футбола
21 августа, 2019, 15:30
Легендарный тренер киевского "Динамо" занял двадцать третье место в списке лучших тренеров в истории футбола
Об этом сообщает 90min.
Авторитетное издание опубликовало рейтинг лучших тренеров в истории футбола, в который попал легендарный украинский специалист Валерий Лобановский. Знаменитый тренер оказался на 23-й строчке.
В пятерку лучших вошли Сэр Алекс Фергюсон, Ариго Сакки, Ринус Михельс, Пеп Гвардиола и Джованни Трапаттони.
Отметим присутствие в рейтинге екстренера "Динамо" Виктора Маслова, он находится на 36-й строчке.
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