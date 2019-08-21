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Espreso.tvСпортЛобановский попал в топ-25 лучших тренеров в истории футбола

Лобановский попал в топ-25 лучших тренеров в истории футбола


фото: uinp.gov.ua
Легендарный тренер киевского "Динамо" занял двадцать третье место в списке лучших тренеров в истории футбола

Об этом сообщает 90min.

Авторитетное издание опубликовало рейтинг лучших тренеров в истории футбола, в который попал легендарный украинский специалист Валерий Лобановский. Знаменитый тренер оказался на 23-й строчке.

В пятерку лучших вошли Сэр Алекс Фергюсон, Ариго Сакки, Ринус Михельс, Пеп Гвардиола и Джованни Трапаттони.

Отметим присутствие в рейтинге екстренера "Динамо" Виктора Маслова, он находится на 36-й строчке.

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